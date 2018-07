Haapsalus demonstreeriti USA autosid

Ameerika autod on hobi, mis nõuab aega ja ka palju raha, autoomanike sõnul tekkis paljudel huvi juba lapsepõlves, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Iga väike poiss, iga laps tahab endale autot. Suurt, mis on kiirem ja võimsam. Ma unistasin sellest ja nüüd on see mu esimene auto ja ma olen selle üle väga uhke," ütles lätlane Dmitrijs Abrosimovs oma 1967. aasta Ford Thunderbirdi kohta.

Lätlase sõnul läks tema Ford Thunderbirdi taastamiseks neli ja pool aastat. Selleks kulunud raha üle ta enam peale teist aastat arvestust ei pidanud, sest sellele numbrile mõtlemine hakkas liiga palju meelehärmi tekitama.

Soomest pärit, kuid aastakümneid Austraalias elanud Tapio lemmikud on viiekümnendatel toodetud autod.

"Mulle meeldivad viiekümnendate, hiliste viiekümnendate autod suurte tagatiibadega. See oli raketiajastu. Need autod ei tule enam kunagi tagasi. Muskelautod aga tulid tagasi. Ma arvasin, et seitsmekümnendatega sai nendega asi ühele poole, aga tänapäeval on autosid, millel on 500-600 hobujõudu, mis olnuks seitsmekümnendate arvestuses väga palju," märkis Tapio Piitulainen.

Ameerika autod võivad olla üsna eriilmelised, ka see on paljude jaoks ligitõmbav.

Chevrolet Styleline Deluxe Bel Air 1951 omanik Mika Sivenius tõdes, et teda tõmbab nende autode kuju ja mootori kõla.