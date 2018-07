Scarlett Johansson loobus LGBT survel filmirollist

Filmistaar pidi kehastama 1970-ndate Pittsburghi kurikaela nimega Dante "Tex" Gill, kes sündis Jean Gillina, kirjutab BBC.

Kohe pärast rolli kinnitamist tabas näitlejannat kriitikat, kuna paljude arvates oleks osa pidanud endale saama transsooline näitleja.

"Ma oleksin väga hea meelega kasutanud võimalust äratada Dante lugu ja muutumine uuesti ellu, kuid mõistan, miks paljude arvates peaks teda kehastama transsooline inimene," rääkis Johansson ajakirjale Out. "Olen tänulik, et see debatt rolli üle on süüdanud laiema arutelu filmis sisalduva erisusest ja selle kujutamisest," lisas ta.

Tegemist pole esimese korraga, kui Johanssoni kritiseeritakse rolli vastu võtmise pärast. Pahameelelaine tabas ka tema filmi "Ghost in the Shell", mis oli Hollywoodi versioon Jaapani animest, kus tema kehastatud tegelane pidi originaalis olema Aasia päritolu.