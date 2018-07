Marju Länik avas oma kassetiga Eestis vaibakloppimise ajastu

Ettepanek tuli Mikk Targolt ning 2 Quick Starti tuumikult Alar Kotkaselt, Ilmar Laisaarelt ja Pearu Pauluselt.



"See sündis Koplis ühes keldristuudios, mille Mikk Targo oli püsti pannud. Ma laulsin need lood linti esikus. Kui keegi uksest käis, siis tuli vait olla, et salvestust mitte segada. Arvuti ja pillid olid köögis. Tõeline Kopli," naeris Länik.



Kassett osutus väga populaarseks ja uusversioon laulust "Karikakar" sai diskosaalide hitiks. "Mäletan, et üks diskor ütles kunagi, et Viljandi diskoteegis oli seda lugu ühe õhtu jooksul küsitud 68 korda," meenutas lauljanna.



Länik esines uue "Karikakakraga" ka ETV populaarses edetabelisaates "7 vaprat". "Läksin stuudiosse kohale ja proovisin ühe korra kaamera ees ning kui ma ütlesin, et teeme nüüd linti ka, öeldi mulle, et kõik on juba salvestatud. Nii jõudiski saatesse versioon, kus ma vahepeal astun lavale ja lavalt maha ning justkui katsetan erinevaid laulmiskohti. Vahepeal vaatan ka ise YouTube'ist seda videot ja muigan."