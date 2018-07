Telesarjast "Downton Abbey" sünnib mängufilm

Filmi stsenaariumi on kirjutanud sarja looja Julian Fellowes ning kaasa teeb teleekraanilt tuttav meeskond, kirjutab BBC.

Üle maailma populaarsust nautinud telesari lõppes 2015. aastal pärast kuut edukat hooaega.

Seriaali peaosades särasid Hugh Bonneville ja Maggie Smith, näidates Crawley perekonna ja nende teenijate elu tõuse ja mõõnu 20. sajandi algusaastatel.

"Downton Abbey" võitis kolm Kuldgloobust, 15 Emmyt ja pälvis 69 Emmy nominatsiooni. Sellega on tegemist ainsa väljaspool USA-d valminud sarjaga, mis on pälvinud nii palju nominatsioone Emmy auhindade ajaloos. Seriaal on jõudnud 250 riiki.

Welcome back to Downton! We're thrilled to announce that #DowntonAbbey is coming to the big screen. Film production begins this summer. pic.twitter.com/3scMUmosic