Frank Sinatra abikaasa Nancy Sinatra suri 101 aasta vanuses

Nancy Barbato ja Frank Sinatra said kokku juba kooliajal, kirjutab CNN. Nad abiellusid 1939. aastal ning said kolm last. Abielu lõppes 1950. aastal, kui avalikkuse ette jõudis Franki salasuhe näitlejanna Ava Gardneriga. Järgmisel päeval pärast lahutuspaberitele alla kirjutamist, abiellus Frank Ava Gardneriga.

