I Wear* Experiment andis välja EP "Dogs Remixed"

Ta lisas, et "House Dogs" remiksi tegi Eestist pärit elektroonilise muusika produtsend Marcus Peak, kes töötas ka bändi loo "Patience" kallal. "Lisaks kuuleb EP-l Joshua Stephenzi nägemust singlist, kes on samuti Tallinnast pärit. Eksootilist nooti lisavad veel Love x Stereo (Seouli elektro-rock duo, "Trip Dogs") ning Bottlesmoker ("Smokin' Dogs") Indoneesiast," lisas Jaksi.

"Dogs Remixed" toob kuulajani viis eriilmelist versiooni ühest loost. "EP valmimisse on oma panuse andnud artistid Koreast, Indoneesiast, Hollandist ja Eestist. "Stranger Dogs" (Junjaman Remix) sündis Korea ühe põnevaima elektroonilise artisti, helilooja, K-pop produtsendi ja DJ Junjamani käe all," rääkis bändiliige Hando Jaksi.

