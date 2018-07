Anne Veesaar armastusest laval: jah, ma väga kiindusin oma lavapartnerisse

Veesaar avaldas Vikerraadio saates "Owe Peterselli show", et näitleja eriala nõuab väga suuri emotsioone ning seetõttu pole laval armumises midagi imelikku.

"Kui sa teed üht lavastust, mis on väga emotsionaalne töö, oled sa väga avatud ja palju vastuvõtlikum. Selline tundlikkuse aste on nii palju kõrgem, et sa ei saa ennast kuidagi kaitsta selle eest, et sa lihtsalt armud ära. Nüüd on professionaalsuse küsimus, et kuhu sa piiri tõmbad, kas see jääb sinna lavale," avaldas Veesaar.

Veesaar tõdes, et on olnud armunud mitmesse Eesti meesnäitlejasse, kuid julges neist nimetada vaid kaht. Veesaar paljastas, et oli noorena armunud Aare Laanemetsa ja Jüri Krjukovisse. "See oli lihtsalt meeletu. Minu jaoks oli tal mingi tohutu võlu, ta oli seksuaalsuse ja emotsionaalsuse - kõige kehastus," rääkis Veesaar Krjukovist.

Veesaar meenutas, et käis kunagi Moskva kohvikus lõuna ajal passimas, sest

lavaka tudengid sõid seal lõunat. "Lihtsalt vahtisin seal, võtsin moosipalli ja kohvi, keel oli ripakil," meenutas ta esimesi kohtumisi Krjukoviga.

Mõnd meeskolleegi vaatab Veesaar siiani võlutud pilguga. "Jah, ma olen mänginud ühe väga sümpaatse meesnäitlejaga koos, pea sada etendust vedas meil välja, üks kahe inimese tükk. Ma väga kiindusin temasse, aga ma suutsin, nii kui kummardamine oli lõppenud, tõmmata piiri ja töö oli läbi," avaldas Veesaar.

Kõige kriminaalsem asi maailmas

61-aastane Veesaar tõdes, et tema noorusajal oli seksuaalsus teema, millest ei räägitud. "Meie põlvkond on üsna õnnetus seisus ja sellisel teemal ei ole minuga

mitte keegi rääkinud, mitte kunagi. Noorpõlves, kui me hakkasime

sõbrannadega ise asju avastama, me rääkisime sõbrannadega," meenutas Veesaar.

Koolis ja kodus oli seksuaalsusest juttu aga null. "See, mis oli oluline, mida me oleksime pidanud elu alguseks teada saama, seda meie ei teadnud, mitte keegi ei rääkinud. Kodus oli see samamoodi väga tabu teema," kirjeldas Veesaar.

Oma pojale Otile pole Veesaar aga ka ise seksuaalsuse teemal loengut pidanud. Seda tegi Veesaare abikaasa Jaak Elling, kes oli selleks ajaks juba kaks poega eelmisest kooselust üles kasvatanud. "Ma olen kindel, ta on väga arukas mees ja tema rääkis minu pojaga need asjad selgeks, mille eest ma olen talle väga

tänulik," avaldas Veesaar.

Veesaar ise kasvas üles väikeses ja enda sõnul väga konservatiivses Valga linnas. "Üht hetke ma mäletan, kui ema ütles mulle, et nüüd ei ole sa enam väike

tüdruk. Seda üht hetke ma mäletan, aga see oli ka kõik, kui ta mulle seda

ütles. Kõige ülejäänuga ma pidin ise toime tulema," meenutas Veesaar.

Veesaare esimene suurem armumine ja seksuaalne kogemus oli 21-aastaselt. "Pimedas ja teki all, nagu kõige kriminaalsem asi maailmas," naeris Veesaar.

Tänapäeval pole Veesaare ja tema sõbrannade jaoks seksuaalsus aga mingi häbiasi. "Muidugi räägime igasuguseid jutte. Kas kogemusi või unistusi või kuidas keegi. Nüüd see on elu osa ja hästi normaalne asi," tõdes ta.