Ajakirjanik sõi eksperimendi korras kaks kuud ainult liha

"Tunnen ennast väga hästi. Võib-olla isegi paremini kui varasemalt," rääkis Vogelberg "Ringvaates". "Mul on palju energiat, ma magan väga hästi. Sümptomite rida on pikk, mis mul on paremaks läinud," rääkis ta.

Mees toitub peamiselt sea- ja veiseliha steikidest. "Söön kanamunasid ja võid söön hästi palju, võib-olla läheb kaks pakki võid isegi päevas," kirjeldas ta.

Vogelbergi sõnul saab ta kõik vajaminevad vitamiinid kätte lihast ja ei tunne millestki puudust. "Mul on selline tunne, et ma vist jäängi ainult liha, muna ja võid sööma," leidis ajakirjanik, et eksperiment on talle ainult head teinud.

Algselt oli dieet planeeritud kestma kuu aega, siis tuli juba teine kuu ning nüüd on käimas kolmas kuu.

Päevas sööb mees umbes kilogrammi jagu või veidi rohkem liha.

Vogelberg arstiga enne katse alustamist ei konsulteerinud ning vereteste teinud pole, kuid kinnitas, et enesetunne on tal väga hea.