Anthony Bourdain nomineeriti postuumselt Emmyle

CNN-i eetris jooksev saade on nomineeritud kategoorias parim informatiivne saatesari, vahendas Huffington Post.

Bourdain, kes suri juunis, oli "Parts Unknown" saatejuht ja produtsent. Sari on CNN-i eetris jooksnud juba 2013. aastast ja kogunud selle aja jooksul kuus Emmy nominatsiooni.

Saatejuht suri 61-aastaselt tänavu juunis. Ta töötas Pariisis sarja järjekordse osa kallal, kui tema sõber Eric Ripert mehe teadvuseta olekus leidis. Politsei kinnitusel tegi mees enesetapu.

Bourdain reisis karjääri jooksul mitmetesse riikidesse, et tuua televaatajateni põnevad lood maailma toidukultuurist. Tema sulest ilmusid raamatud "Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly", "A Cook's Tour: In Search of the Perfect Meal" ja "Medium Raw: A Bloody Valentine to the World of Food and the People Who Cook". Lisaks juhtis meel saateid nagu "A Cook's Tour" ja "Anthony Bourdain: No Reservations".

Bourdain on rääkinud, et tema armastus toidu vastu sai alguse nooruses, kui käis perega Prantsusmaal puhkamas ning maitses oma esimest austrit. Töötades mereande pakkuvates restoranides mõistis mees, et tahab oma karjääri siduda kokkamisega. 1978. aastal lõppes ta Ameerika kulinaariainstituudi.

Emmyde nominendid tehti avalikuks eile õhtul, telemaailma tähtsaimad auhinnad jagatakse kätte 17. septembril.