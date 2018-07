Galerii ja video: ERR-i segakoor kogus Kanadas unustamatuid mälestusi

"Loomulikult ei saa üle ega ümber tiigikontserdist, mis mõne kuulaja sõnul oli üks vägevamaid, mida nad on kuulnud. Spontaansuses peitub võlu," kommenteeris kooris laulev Inge-Gretel Linkgreim retke Kanadasse.

Kooriliikme Taivo Linnamäe muljed reisist Kanadasse on veel väga värsked ja ehedad. "Kujutlustes arvasin, et Kanada on sarnane Eestile – põhjamaine ja malbe. Selgus aga, et Torontosse saabudes kostitas meid üle 30-kraadine soojus, mis Seedrioru laulupäeval küündis tajutavana lausa 43 kraadini," kirjeldas ta.

Reisi peamine eesmärk oli esineda mitmetel üritustel, sealhulgas Roman Toi mälestuskontserdil ning üles astuti ka Seedrioru laulupäeval. Kanadas tähistati ka koorijuhi Hirvo Surva sünnipäeva, kus talle kingiti laul "Aeg". "Mälestuskontsert Peetri kirikus jäi soojalt südamesse ning Seedrioru laulupäeva osalejatega vesteldes selgus paljuski tänagi väga olulist rolli täitvate "Mesipuu" ja "Mu isamaa on minu arm" tegelik tähendus eestlastele, kes imetlevad kodumaad sealpool maakera," selgitas Linnamäe.

Kooriliige Maris Laanela lisas, et suure kooriga reisimine on midagi erilist. "Nii palju organiseerimist ning läbimõtlemist. Osalejana tajusin, kui palju oli meie koori peale Kanadas mõeldud, tehtud asju nii, et meil kõik väga hästi sujuks ja oleks. Ja neid asju, mille peale mõtelda ja millega arvestada oli ju väga palju. See siiras ja südamlik inimlikkus ning hoolivus oligi kõige meeldejäävam. See liigutab alati," pidas ta reisi meeldejäävaks.