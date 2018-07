"Eesti mäng" alustab uut hooaega

Juubelisuvel on igati asjakohane teha väike tagasivaade minevikku, et välja selgitada, kas "Eesti mängu" kaheksandal hooajal leidub veel tõsiasju, mida me oma maa ja rahva kohta veel ei tea.



Saatesse tulevad õnne ja teadmisi proovile panema inimesed kõigist Eesti maakondadest, nende hulgas nii tuntud avaliku elu tegelased kui ka tegusad kohaliku elu eestvedajad. Kaks õnneliku käega mängijat kohtuvad finaalsaates 30. augustil.



"Eesti inimestele mälumäng meeldib ja "Eesti mäng" on just niisugune mõnus suveõhtune ajaviide, mis avardab silmaringi ja laiendab teadmisi," rääkis saatejuht Gaute Kivistik.



Esimeses saates astuvad üles näitleja Jan Uuspõld, noor laulja Jennifer Marisse Cohen ja rannavõrkpallur Rivo Vesik.

Saadet juhib Gaute Kivistik, teda assisteerib Britt Kõrsmaa. Küsimused on koostanud Tiit Naarits.



Režissöör on Maire Radsin, produtsendid Maarek Toompere, Tarmo Kiviväli (ThorsFilms), Age Kraus (ERR).



ETV ekraanil on "Eesti mäng" alates 16. juulist esmaspäevast neljapäevani kell 20.30.



Lisaks telemängule saavad alates 17. juulist kõik huvilised ja ETV Facebooki sõbrad teadmised proovile panna ka internetis, kus algab oma "Eesti mäng". Kaheksal järjestikusel teisipäeval riputatakse ETV Facebooki lehele üles küsimus, millele saab vastata kommentaarides. Igal reede hommikul tehakse teatavaks õige vastus ning loositakse välja vahvaid auhindu.