Uudo Sepp annab augustis välja enda kirjutatud singli

Laulusaate "Eesti otsib superstaari" võitja Uudo Sepp ütleb, et elutempo pole pärast võistluse lõppu raugenud ning huvitav ja kiire aeg on püsivalt käimas.

Sepa sõnul on talle tulnud palju uusi ja toredaid fänne tulnud, kes ka mitmeid naljakaid olukordi põhjustanud. Näiteks läksid neiud Tartus vaidlema asjaolu üle, kummale neist Uudo otsa oli vaadanud.

"Armsaid pilte on tehtud küll ja küll, see tõstab ainult minu päeva ja teeb minu päevi õnnelikumaks," rääkis Uudo "Ringvaatele" antud intervjuus ning tõdes, et fännid annavad tunde, et tal on kelle pärast oma loomingut teha.

Augusti lõpus on oodata ka Uudo enda kirjutatud esimest singlit. "Mulle nii meeldib see laul juba," avaldas superstaar.

Enda kohta kõlanud kriitikast Uudo ei heitu. Tema sõnul tuleb alati konkreetsed sõnad endast läbi lasta ja aru saada, kas tegemist edasiviiva ja asjakohase kommentaariga või lihtsalt lollusega.