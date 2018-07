Madison Mars: Eesti publik on üks parimaid maailmas

Sellel nädalavahetusel toimub Pärnus ööklubi Sugar suveterrassil ja sisesaalis Made In Estonia suvine muusikafestival, mille peaesinejad on Madison Mars ja NOËP.

Reedene peaesineja, Pärnust pärit Madison Mars leiab oma tiheda suvise tuurigraafiku juures aega ka kodufännidele esineda. Juba järgmisel päeval astub mees üles Londonis, maailma ühes kuulsaimas klubis Ministry Of Sound. Käesoleval aastal on ta muuhulgas esinenud juba USA-s, Indoneesias, Rumeenias ja Poolas.

"Ma ei esine Eestis väga tihti, kuid võin kinnitada, et siinne publik on kindlasti üks parimaid maailmas. Eriti teeb mulle rõõmu, et saan üle pika aja taas esineda oma kodulinnas," oli Madison Mars enne ainsat selleaastast Pärnus toimuvat klubiesinemist elevil.

Muu loomingu hulgas on tänavu Madison Marsi käe all valminud ka suvine remiks legendaarsete artistide Stingi ja Shaggy ühisele laulule "Don't Make Me Wait". Mees ise on kommenteerinud, et kui tal paluti laulust remiks teha, siis tema eesmärgiks oli alles jätta loo suvine vibe ja lisada veidi troopilist kõla, mis sobib suurepäraselt kuulamiseks sumedatel suveöödel.

Laupäevane peaesineja on äsja koos Liis Lemsaluga suurepärase suvesingli "Tangled Up" välja andnud elektropoppi viljelev NOËP. Edetabelite liider ja armastatud muusik on jõudnud tänavu esineda juba Kreekas, Saksamaal, Suurbritannias ja Prantsusmaal, mis annab tunnistust sellest, et NOËP kinnitab üha rohkem kanda ka väljaspool Eesti piire. Festivalil Made In Estonial toimuv show jääbki tema ainsaks suviseks esinemiseks Pärnus.

Kahe festivaliõhtu vahele mahub laupäeva pärastlõunal ka mõnus päevane lõõgastus-sessioon "Day Break", mis toimub Pärnu rannas asuva imelise Hedon SPA & Hotelli terrassil. Kell 14-18 toimuval tasuta sissepääsuga sündmusel astub DJ-puldi taha teiste hulgas ka kaksikvendadest koosnev duo Bombossa Brothers, kes suurema osa oma tänavusest suvest veedab maailma number üks muusika- ja peomekas Ibiza saarel.

Lisaks astuvad Made In Estonia Summer Music Festivali sise- ja välilavadel üles Dave Storm, Diana D, Futuristik, Kert Klaus, Kristjan Hirmo, Liisi Voolaid, Möls, Nova, Rami, Whogaux ja Widenski.

Made In Estonia toimub Pärnus 13. ja 14. juulil.