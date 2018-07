Klubis Laev esineb Eesti moodsa hip-hopi paremik

Tartust pärit Dew8 alustas muusika tegemist 2015. aastast. Olles samaaegselt nii räppar kui produtsent, segab ta oma muusikas vanakooli boom-bap'i kõige moodsamate hip-hopi kõladega. Mais avaldas ta oma biitidega lühialbumi "Pigeon Feed", samuti sai tema taustu kuulda 12EEK Monkey debüütplaadil "Xibalba Spa".

Mick Mooni (kodanikunimega Antonio Sebastian Kass) muusikutee sai alguse Soundcloudist, kus ilmunud "Mida sa magad?" sai kiita mitmete muusikakriitikute poolt. Ta esindab Eesti trap-hop'i kõige rafineeritumat ja läänelikumat külge - tänaseks on ta avaldanud ka juba kaks albumit: "Palm Trees on the Moon" koos KKPalmy'ga ning "The Most".

Samuti Soundcloudist alustanud Sip€lga 14 sai laiema üldsuse seas tuntuks saates "Muusikanõukogu", kuhu Genka võttis kaasa loo "ma laadisin lolli peaga enda nuded netti üles" - pärast seda käis Sip€lga 14 koos Genka & Paul Ojaga Eesti tuuril. Sel sügisel on oodata ka tema esimest albumit.

Eestis on väga vähe naisräppareid ning seetõttu paistab Hoax eriti tugevalt silma. Tallinnast pärit hip-hop duo avaldas oma esimese loo "Kop Kop" 2017. aastal ning on selle ajast peale andnud välja hulga singleid. Loos "Ära Enam Hella" lõi lisaks neile kaasa ka koomik Tigran.

Nublu on juba mitu nädalat Eesti voogedastustabeli järgi kodumaa kuulatuim artist ning seda tänu Reketiga koos salvestatud hittloole "Mina ka". Tänaseni oma identiteeti varjav artist on andnud välja vaid seitse lugu, kuid neist mitmed on saanud suurt kõlapinda - eelmine singel "Droonid" jõudis isegi Raadio 2 playlist'i.

DJ-puldi taha astuvad peol Critikal, Paul Oja ja DJ Quest.

Uksed avatakse kell 23:00. Dew8 astub lavale kell 00:00, Mick Moon kell 00:30, Sip€lga 14 kell 01:00, Hoax kell 01:30 ja Nublu kell 02:00.