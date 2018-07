Kadri Voorand liigub popmuusika suunas: noote ja akorde on üha vähem

Voorand selgitas Raadio 2 hommikusaates, et annab duokontserte Mihkel Mälgandiga ja nende uued ideed kipuvad jazzist väga kaugele minema.

"Ma ei saaks öelda, et see popp on, kuna see sisaldab improelementi. Kui enamikel lauljatel juhtub nii, et nad kütavad alguses aastaid teha lihtsamat žanri ja siis hakkavad kuhugi ära kalduma, siis minuga on vastupidi. Ma alustasin kõige keerulisemast ja mida aasta edasi, seda vähemaks läheb noote ja akorde, varsti on ühe duuri lood silmapiiril," naeris Voorand.

Praegust Eesti popmuusikat hinnates jääb Voorand aga tagasihoidlikuks. Voorandi sõnul ei julge ta öelda, kas värske superstaarisaate võitja Uudo Sepp jääb siinsele muusikamaastikule kauaks. "Keegi meist ei oska ennustada, kes kuhumaani jõuab või kaua keegi muusikat tahab teha," oli ta poliitiliselt korrektne.

Fännidele tuttavat stiili pole Voorand samuti maha jätnud ning esineb juuli lõpus Viljandi folgil, kus esitleb Tormis Quarteti ja Estonian Voicese uusi albumeid. "Kuidagi folk on minu jaoks väga tuttava kujuga," ütles Voorand, kes on esinenud nende koosseisudega mitmel festivalil.