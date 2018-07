Teet Kask: tänu "Eesti tantsib" projektile on murdunud suured barjäärid

Kask, kes on ise üks "Eesti tantsib" kampaania koreograafidest, tunnistas Vikerraadio saates "Huvitaja", et sellise projekti sünd oli juba tema jaoks suur inspiratsiooniallikas ja lootus. "Loomulikult ma ei osanud ette näha sellist tagasisidet, kuid kuidagi sisemuses mingisugune positiivne rõõmulootus oli," sõnas ta.

Viiest projektis osalevast tantsust oli Kase kanda balleti loomine, mis valmis Arvo Pärdi muusikale. "Ma nägin päris suurt vaeva sellega," tunnistas ta. "Tundus nagu lihtne asi, aga ma sain aru, et keerulist koreograafiat on minu jaoks palju kergem luua kui midagi väga lihtsat ja mõjuvat. Mul kindlasti vähemalt paar nädalat läks aega, et see poolteist minutit õnnestuks. Mul tekkis väga konkreetne visioon pärast kahte nädalat ponnistusi ja see klikk toimus."

"Ma ei oleks kunagi unes osanud ette näha, et näiteks Ida-Virumaa kaevanduse töölised tantsivad oma tööriietes," oli koreograaf hämmingus. "Või politseijaoskond tantsib, mis oli äärmiselt inspireeriv ja lihtsalt sõnatuks tegi. Või ka lasteaed või puuetega inimesed, mis võttis klombi kurku - ma poleks seda kunagi osanud ette näha," rõõmustas ta.

"See on ääretult inspireeriv ja minu jaoks ääretult oluline tagasiside, mis tõestab seda, et tants on oluline meie jaoks kommunikatsioonivahendina. Tants on vajalik meile, lihtsalt kõik oleneb sellest, kuidas me läheneme sellele, kuidas me seda mõtestame." Kase sõnul on tal väga hea meel, et kunstivorm, mille nimel ta on pidanud küünarnukkidega võitlema ja tõestama, on nüüd ületanud omamoodi takistused. "Õnneks tänu sellele projektile on väga suured barjäärid murdunud, väga suured barjäärid. Me saame järgmise sammu võtta, saame palju suurema hingamisega seda kunstivormi omandada enda ja publiku jaoks."

Kõige olulisem ongi Kase arvates aspekt, et ballet kui tantsu- ja kultuurivorm kuulub absoluutselt kõigile. "Sul on reaalne tunnetus, et tantsu kaudu on tee olla kommunikatsioonis maailmaga või anda edasi just seda, mida sõnadega ei saa. See on just see tõestus, sõna otseses mõttes mustalt-valgelt-värviliselt. Mul on puhas rõõm olla osaline selles ja näha, kuidas see kunstivorm on mingi müüdi kaelast ära saanud, et see kuulub ainult mingile kitsale ringkonnale või et ma pean sellest aru saama ja eelnevalt mingi eeltöö ära tegema. Kui see tuleb ikkagi otse hingest, siis on see arusaadav kohe," oli ta kindel.

"Eesti tantsib" on projekt, mis kutsub kõiki inimesi olenemata vanusest, soost või kogemusest kinkima Eestile 100. tähtpäevaks tantsu. Valida on viie spetsiaalselt selletarbeks valminud tantsu vahel ning aadressil err.ee/eestitantsib on näha juba enam kui tuhande inimese panust. Osaleda on veel võimalik kuni 2018. aasta lõpuni.