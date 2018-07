ETV uus ilmateadustaja: esimeseks eetriks ma veel valmis pole

"Ilma nüüd olen kindlasti teise näoga hakanud vaatama. Kui me treeningutel nelja päeva prognoose oleme ette lugenud, siis kui ma ise väljas käin, näen neid märke ka vähe täpsemalt, millest me rääkinud oleme," rääkis Nool "Vikerhommikus".

Suvel käib intensiivne töö uute ilmateadustajate ettevalmistamiseks. Nool tõdes, et tema kipub veel teksti skandeerima, Uibo avaldas, et tema jaoks on keeruline häält ja keha koos tööle panna.

"Kui päris-päris ausalt öelda, siis ma veel ei ole valmis selleks, aga eks meil Otiga õpingud ja harjutamine on veel üsna algusjärgus. Eelmine nädal, kui me käisime õppimas, ma tunnistasin ka avalikult, et ega ma ei ole valmis selleks esimeseks eetriks. Ma ei kujuta ette, mis tunne see tegelikult on. Kindlasti väga hirmus, jalad, käed, hääl ja kõik värisevad, aga eks näis, omad vitsad tuleb kätte saada," tõdes Uibo.

Ilmateadustajad kohtusid omavahel pärast konkursi lõppu. "Teisi kandidaate nendes neljas voorus meil ei õnnestunud näha. Veronikaga kohtusime esmakordselt fuajees, kui meid oli juba valitud," meenutas Nool, kelle sõnul saab Uibo suurepäraselt hakkama ülesannetega, mis talle antakse. "Ott on minu meelest väga-väga sõbralik, muhe ja igati pilkupüüdev," kiitis Uibo vastu.

Värsked ilmateadustajad pidid läbima kolm vooru ja osutusid seejärel parimateks kandidaatideks. "Meil mõlemal oli see hetk ja tunne pärast esimest vooru, et siit küll enam tagasi ei kutsuta, aga näed, mis juhtus," avaldas Uibo.

Tööle asuvad uued ilmateadustajad poole kohaga. Nool tegutseb muidu ärivaldkonnas, kuid tunneb huvi ka näitlemise vastu. "Isegi mõtlesin, et võiks lavaka sisseastumiskatsetele minna, aga tol korral jäi julgusest natukene puudu ja jätkasin oma õpingutega matemaatikas," rääkis ta.

Uibo on õppinud õpetajaks ja töötab juba seitsmendat aastat noortega. Neli aastat tagasi sai naine tööle Lõuna-Eesti raadiojaama, kus oli saatejuht ja uudistetoimetaja. "Õpetajatööga ma jätkan täiskohaga. Teadustajatöö on poole kohaga, tegelikult saab väga hästi sobitada mõlemat," kinnitas Uibo.

Mai keskpaigas kuulutas ERR välja avaliku konkursi uute ilmateadustajate leidmiseks, kuna Henri Laumets ja Martin Mileiko otsustasid mõlemad pikemaks ajaks välismaale siirduda. Uusi ilmateadustajaid saab esmakordselt eetris näha sügishooajal.