Kolmeliikmelise Eesti pere elu kaubikus: nagu elaks vannitoas

"Kaubikus on oluliselt parem. Nii magusat und ei ole mitte kusagil korteris mul varem olnud. Kõik, mis meile korteris meeldis, kandsime me kaubikusse, mis tähendab, et me võime oma eriti mugava ja ägeda korteriga reisida väga vabalt, ükskõik kuhu hing ihkab," rääkisid Eero ja Mari-Anne ETV saates "Ringvaade".

Kõigest kuueruutmeetrisele alale koliti 45-ruutmeetrisest korterist. "Kõige parem on seda võrrelda üldjuhul inimeste vannitoaga, see on kõige standardsem suurus vannitoale," kirjeldas Eero perekonna elutingimusi.

Seni on jõutud 25 riiki Euroopas ning rataste all on 30 000 kilomeetrit. Kuigi praegu ollakse ringiga tagasi Eestis, loodab noor pere elu ratastel veel paar aastat jätkata. "Meie ainuke mõte on olnud alati, et Aleksander tuleb seitsmeselt Eestis kooli. Aleksander on praegu neljane, meil on veel kolm aastat aega käia ja näha maailma, enne kui jääme paikseks," ütles Eero.

Kuigi igapäevaselt hoitakse peret ja sõpru oma tegemistega kursis Youtube'i vahendusel, valmistab pere ette dokumentaalfilmi "Lifeisaview" ("Elu kaubikus"), milleks kogutakse raha ühisrahastusplatvormis Hooandja. Filmiga loodab pere tuua fookuse materialismilt tagasi kõige olulisemale, milleks on perekond, sõbrad, suhted ja tervis.