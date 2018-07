Uudis Tai poiste päästeoperatsiooni ekraniseerimisest pani internetis inimesed Scarlett Johanssoni üle nalja viskama

Pärast seda, kui teisipäeval tuli uudis, et kõik 12 poissi ja nende treener on Tai koobastikust päästetud ja et Hollywood on juba alustanud nende sündmuste ekraniseerimist, võttis sotsiaalmeedia ette Ameerika filminäitleja Scarlett Johanssoni, keda on varem kritiseeritud selle eest, et ta on võtnud vastu rolle, mis tema soosse ja rassi ei puutu.

"Palju õnne Scarlett Johanssonile, kes sai endale just kõigi 12 jalgpallipoisi rolli," säutsus üks Twitteri kasutaja.

Congrats to Scarlett Johansson who just got cast as all 12 Thai soccer players — Maddy Cole (@maddyelisecole) July 11, 2018

Eelmisele sarnaselt säutsus teine, et "Scarlett Johansson mängib kinodesse jõudvas päästepõnevikus kõiki 12 Tai poissi."

First look at Scarlett Johansson in Thai cave rescue movie. pic.twitter.com/0FWH4MFTzZ — Consequence of Sound (@consequence) July 11, 2018

"Ma loodan, et Scarlett Johansson mängib päästeoperatsiooni ekraniseeringus kõiki 12 Tai poissi ja nende treenerit," säutsus kolmas.

Scarlett Johansson just announced to play Thai soccer coach. pic.twitter.com/91ivvslgf4 — Gary Janetti (@GaryJanetti) July 10, 2018

Johansson sattus juulikuu alguses kriitikatule alla, kui tuli uudis, et ta mängib kinodesse jõudvas filmis "Rub & Tug", mis põhineb transoolise massaažisalongi omaniku Dante "Tex" Gilli tõestisündinud lool. Mehe nekroloogi järgi tahtis Gill, et teda tuntaks naisena, kes eelistab olla mees. Kriitikud tõstatasid seejärel küsimuse, kas on õige, et Gilli kui transsoolist meest mängib Johansson, kes on naine.

Näitleja sattus samasse olukorda eelmisel aastal, kui teda süüdistati nn valgepesus, kui ta võttis vastu küberkangelase Motoko Kusanagi rolli filmis "Ghost in a Shell" ("Hing anumas").