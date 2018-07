"Venekeelsed eestlased satuvad väga tihti igasuguste juttude aineks – tundub, et ainult laisk ei ole viitsinud neid lugusid pajatada. Nüüd aga tahame ise neid rääkida – otse ja ausalt iseendast ning näidata oma elu just sellisena, nagu me seda elame. Selleks oleme loomas esmakordselt Eestis venekeelset telesarja, mille stsenaariumi kirjutajate ja režissööri inspiratsiooniallikas ongi meie igapäevane elu," selgitas sarja peaprodutsent ja Kinokubrik Production asutaja Jana Pavlenkova.

Sarja esimene hooaeg koosneb kümnest pea pooletunnisest osast. Sari on täis dialooge ja stseene Lasnamäel elavate inimeste argipäevast – korteriühistute sisemisest elust, üksteisemõistmisest või selle täielikust puudumisest erinevate põlvkondade vahel, igapäevasest elust perearstikeskuses jpm.

"Sarja ettevalmistav etapp on tänaseks edukalt läbi. Oleme sarja kaasanud väga huvitava näitlejate koosseisu. Olen kindel, et teleekraanidele jõuab väga heatahtlik ja südamlik lugu, mis tegelikult räägib meist kõigist, sõltumata linnaosast kus elame või rahvusest," rääkis Lasnagorski režissöör Irina Vasiljeva, kellel on varasemast ette näidata sellised meenukad komöödiasarjad nagu "Папины дочки" ja "Полосатое счастье" (telekanal СТС).

Alates 10. juulist saavad kõik huvilised panustada ühisrahastusplatvormi Hooandja kaudu Eesti esimese venekeelse komöödiasarja "LasnaГорск" tootmisse, mille teleesilinastus on plaanitud tänavu novembrikuusse.

Lisaks produtsendirollile saavad hooandjad võimaluse külastada sarja võtteplatsi, suhelda režissööriga, operaator-lavastaja ja näitlejatega ning osa võtta massistseenidest. Kõige heldemad saavad kutse sarja esilinastusele ja punase vaiba üritusele Lasnamäe kultuurimajas "Lindakivi".

Lasnagorski peaosades on Vladimir Barsegjan, Maria Polikarpova, Toomas Tross, Artjom Firsov, Anastassia Koleda, Evelina Sakuro, Kalju Orro, Marat Aljautdinov, Marina Lõzina, Sergei Rõmar ja Nikita Sotskov. Kogu meeskond on rahvusvaheline, tegijaid on nii Valgevenest kui ka Ukrainast.

Sarja tele-esilinastus toimub 4. novembril 2018 Eesti Rahvusringhäälingu telekanalil ETV+.