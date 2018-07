Pure Flix tegi uudise teatavaks vähem kui 24 tundi pärast seda, kui viimased poisid koopast välja aidati, vahendas The Hollywood Reporter.

Seni on teada, et tulemas on täispikk film, mis räägib jalgpallitiimist Metssead (Wild Boars), mille liikmed ja treener oli 18 päeva lõksus sügaval Tai koopas.

Pure Flixi stuudio juht Michael Scott käis ka ise Tais päästeoperatsiooni jälgimas ning kiitis vaprust ja kangelaslikkust, mida ta kohapeal nägi.

Scott vestles päästeoperatsiooni käigus sukeldujate ja päästjatega, tänu kellele poisid ja nende treener koopast välja pääsesid ning poiste pereliikmetega. Scott on enda sõnul ka sukelduja Saman Kunani, kes uppus poisse päästes, peresõber.

Pure Flix joins the rest of the world in thanking God for answering prayers for the successful rescue of those trapped in the cave in Thailand.



Managing partner Michael Scott, from his home in Thailand, has been helping at the cave rescue in Chiang Rai the past 4 days. pic.twitter.com/htt1vN9oU1