Raivo E. Tamm: olen poja jaoks sügava teeraja sisse tallanud

"Jah, tulgu aga. Ma arvan, et ma olen päris sügava raja sisse tallanud, ma arvan, et tal on päris lihtne tulla. Aga ma arvan, et pakun talle päris mitmekesist teerada. Seal on autod, sport, teater ja väga huvitav seltskond, kes on kõikide nendega seotud," ütles Tamm Raadio 2 hommikuprogrammis.

Tamm jäi paljude südametesse juba 1990ndatel, kui luges teksti ülipopulaarsele multifilmile "Mootorratturhiired". Tamm tõdes, et tänase päevani tuletatakse talle seda aega meelde. "Ikka räägitakse küll, et ma olen "Mootorratturhiirega" üles kasvanud. Ma olen praegu triatlonimaailmas ja seal üks triatlonist/rattamehaanik ütles, et see on tema noorus ja lapsepõlv ja see oli imeline aeg, kui need multikad telekast jooksid," avaldas Tamm.

Talle endale oli "Mootorratturhiirte" aeg samuti tore. "Mul oli hea meel, et mind kutsuti neid multifilme peale lugema. Ma tegin seda tööd päris hea meelega," kiitis ta.

Tamm lisas, et "Õnne 13" režissöör Tõnis Kask rääkis talle kunagi, et inimesed on olnud hämmingus, et menuka sarja Allan suudab nii kiiresti rääkida nagu ta seda "Mootorratturhiirtes" tegi.

Näitlejaks õppinud Tamm on erialalt ka autoremontija. Tehnikakooli läks Tamm just seetõttu, et teda Nõukogude armeesse ei võetaks. "See oli tookord Nõukogude armeest pääsemiseks väljamõeldud skeem. Ma läksin pärast keskkooli 19. tehnikakooli, mis oli pärast keskharidust võimalus omada endale professioon ühe aastaga ja see oli täpselt see aeg, et pääseda teatrikooli sisseastumiseksamitele," ütles Tamm, kes oli kindel, et saab lavakasse sisse. Koos Tammega õppisid samal põhjusel autoremonti ka lavaka lõpetanud Riho Rosberg ja Hendrik Toompere.

Oma kuulsuse on Tamm teeninud suuresti aga tänu legendaarsele seriaalile "Õnne 13" ning mehe enda sõnul on üllatav, et tal tänu sellele rollile fänne on. "Ma olen arvanud küll, et mul ei ole fänne. Eeskätt "Õnne 13" ja Allan Peterson ja mul on selline tunne, et sellise rolliga erilist fännikarja ei kogu endale," naeris Tamm.

See nali oli sisse kirjutatud ka Tamme kontserdietendusse "Ma olen Ivo Linna", kus oli tekstirida, et kes ikka julgeks tunnistada, et on Allani fänn. "Saalis ikka mõned naisterahvad hüüdsid selle peale, et meie oleme, Raivo, meie oleme. Tuleb välja, et ikka on küll fänne," kinnitas ta.