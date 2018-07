Brainstorm esineb novembris Tallinnas, erikülaline on Ewert Sundja

Läti poproki lipulaev ja paljude eestlaste poolt palavalt armastatud bänd Brainsrom jõuab sügisel oma kõige uuemat albumit "About the Boy Who Plays the Tin Drum" esitlema ka Eestisse.

Uue albumi kallal töötamist alustati ligi poolteist aastat tagasi ning plaati salvestati kolmes erinevas kohas – Riias ja Ikškiles Lätis ning Rootsi pealinnas Stockholmis. Album ilmus nii läti, inglise kui ka vene keeles ning lood sündisid koostöös Rootsi produtsentide Povel Olsoni ja David Larssoniga. Albumit iseloomustab kõige paremini rõõm – rõõm lugude kirjutamisest ja koostööst, laulmisest ja mängimisest, rõõm aja veetmisest inimestega, kes on tuttavad juba lasteaiast peale.

Bändi klahvpillimängija Maris Mihelsons peab albumit üheks Brainstormi parimaks ning laulja Renars Kaupers sõnab, et tegemist on optimaalse tasakaaluga bändi energia, naudingute ja kosmiliste unistuste vahel.

Uue albumi palasid ja Brainstormi vanemaid hitte saab kuulda juba 10. novembril Rock Cafes.