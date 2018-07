Fotod Tallinna linnavalitsuse suvepäevadest põhjustasid sotsiaalmeedias pahameelt

Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa jagas Facebooki lehel fotosid koos kostümeeritud linnavalitsuse liikmetega. Kuigi musta värviga kaetud Rüütelmaa kehastus enda sõnul kaevuriks, on sotsiaalmeedia löönud kihama, kas tegemist on mustanahaliste mõnitamisega.

Raepressi kinnitusel on pildid on tehtud linnavalitsuse suvepäevadel, mis toimusid 29.-30. juunil Nelijärve puhkekeskuses.

Suvepäevade mänguline programm oli pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisele ning sünnipäevale oli kutsutud tuntumad Eesti ettevõtted. Iga ametiasutus sai loosi tahtel ettevõtte, mida esindada. Linna transpordiameti esindajad kehastusid kaevuriteks, esindades kaevandusmuuseumi.

Hoolimata sellest on Rüütelmaa pildi all, kus ta poseerib Tallinna abilinnapea Aivar Riisaluga, kirjas "lõimumine" ning mitmed kommentaatorid väljendavad pildi all pahameelt. "Talvo Rüütelmaa, kas te tõesti ei ole kursis blackface'i ajalooga, või olete lihtsalt niivõrd ignorantne," küsis illustraator Katrina Indiana, viidates foto rassistlikule alatoonile.

Rüütelmaa ise kommenteeris postituse all, et maskeeris end suvepäevadel kaevuriks. "Meil oli avatud kaevurite atribuutikaga telk ning antud fotol lõimuvad tubli kaevur ja poliitik. On igati tervitatav, et poliitik ei põlga raske elukutse esindajaga koos pilti teha. Minu meelest on kaevurite töö auväärne ja raske ning sellele tuleb rohkem tähelepanu pöörata. Kõik muud käsitlused ja sildistamised on meelevaldsed ja näitavad vaid meelevaldse käsitlejate enda rikutuse taset," ütles ta.