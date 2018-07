Video: Poola teadlane jätkas kassi sekkumisest hoolimata intervjuud

Ajaloolane ja poliitikateadlane dr Jerzy Targalski kommenteeris uudistesaatele "Nieuwsuur" poliitilist olukorda Poolas, eelkõige palju vastukaja saanud justiitsreformi.

Kuna teadlane viibis intervjuu ajal oma kodus, ilmus peagi kaamera vaatevälja kass Lisio, kes hakkas rahulikult mööda oma peremeest üles ronima ning Targalski õlgadel turnima.

Targalski end aga heidutada ei lasknud ning ülevaade Poola poliitikamaastikust sai Hollandi televaatajatele edukalt antud.

Videolõiku jagas oma Twitteri-kontol NTR-i ajakirjanik Rudy Bouma ning video on sotsiaalmeedias palju tähelepanu pälvinud.

The Polish historian & political scientist Jerzy Targalski remained completely unruffled during our interview when this happened????????????‍♂️ pic.twitter.com/4dLi16Pq1H