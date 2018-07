Võimsad jalgpallihetked suruvad ERR-i kommentaatorid otsestuudios põlvili

ERR-i spordikommentaator Alvar Tiisler demonstreeris "Ringvaate" kaamerate ees, kuidas vanem kolleeg Tarmo Tiisler põlvedele laskub, kui käes on mängu lõpurünnakud.

"Argentina-Prantsusmaa kohtumisel olla Tarmo Tiisler olnud põlvili, mis näitab seda, et siin võib kohati väga tuliseks minna," ütles Alvar Tiisler. Alvar Tiisler lisas, et Tarmo on tema suur eeskuju spordikommentaatorina.

Spordikommentaatori asendamatuks abivahendiks on paberimaterjal, kuhu on üles märgitud statistika, põnevad faktid meeskondade kohta ja palju muud. Alvar Tiisler tõdes, et kuna kõik paberid laotatakse eraldi lauale, võtab ta stuudiosse kaasa umbes kümme lehekülge materjali. "Mingi osa tuleb kindlasti peast, sest sa selleks mänguks ikkagi teed ühe meeskonna kohta ettevalmistusi umbes kolm-neli tundi, mis tähendab, et mõned asjad jäävad lihtsalt pähe," avaldas Tiisler, kuidas spordikommentaatori töö stuudios käib.

Eilsest hakkas Jalgpalli MM 2018 viimane nädal. 10. juulil kell 21.05 võtavad mõõtu Prantsusmaa ja Belgia. 11. juulil kell 21.05 algab teine poolfinaal, kus kohtuvad Inglismaa ja Horvaatia. Jalgpalli MM pronksimäng toimub 14. juulil kell 16.45. Jalgpalli MM-i finaalmäng algab 15. juulil kell 17.45. Ülekanded ETV2 ja ETV eetris.