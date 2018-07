"Suveöö" kaassaatejuhiks saab legendaarne korvpallitreener Andres Sõber

"Ega me üle ega ümber ei pääse spordist ja nagu sa ise tead, on sel suvel olnud jalgpall number üks ja minu jaoks ka korvpall. See oleks muidugi eelisteema, mida arendada," tõdes Sõber "Vikerhommikus", et tema saates sporditeemadest ei pääse. Lisaks naudib Sõber ajalugu ning poliitika, seega teemasid ja kõneainet jagub.

Kokku laekus 34 sooviavaldust ning kolme tunni pikkune saade saab kolm saatejuhti. Kaheks esimeseks valikuks osutusid Sandra Suurkask ja Raimond Ellik.

Taavi Libe saade koos kolme külalissaatejuhiga läheb eetrisse 3. augustil kell 23.03.