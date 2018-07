Roman Polanski abikaasa keeldus Ameerika filmiakadeemia liikmekutsest

Kahekordne Prantsusmaa rahvusliku filmiauhinna César laureaat nimetas filmiakadeemiat kahepalgeliseks, kuna selle juhtkond heitis kevadel liikmete hulgast välja parima režissööri Oscariga pärjatud Polanski, vahendas Independent.

84-aastane Polanski kaotas liikmeseisuse vägistamissüüdistuste järel ja kaebas filmiakadeemia kohtusse. Režissööri kaitsjate sõnul ei järginud akadeemia omaenda seadusi, kui ei andnud filmimehele võimalust ennast enne väljaviskamist süüdistuste eest kaitsta.

Seigner oli üks 928 nimest, keda akadeemiaga liituma kutsuti. "Akadeemia arvates olen ma piisavalt selgrootu ja sotsiaalsel redelil roniv näitleja, kes unustab, et on olnud 29 aastat abielus ühe maailma parima režissööriga. Ma armastan teda, ta on minu abikaasa ja laste isa," põhjendas naine keeldumist.

Polanski on võtnud omaks suguühte 13-aastase tüdrukuga 1977. aastal ehk süüdistuse sätestatud vägistamises. Tegemist oli juriidilise kokkuleppega, mille kohaselt raskematest süüdistustest, näiteks vägistamise süüdistusest, loobuti. Polanski veetis siis 42 päeva vahi all, kuid lasti siis hea käitumise eest vabadusse kohut ootama. 1978. aastal hakkas Polanski enda sõnul kahtlustama, et prokuratuur loobub kokkuleppest ning et ta võib seetõttu aastakümneteks vangi minna. Režissöör põgenes siis Prantsusmaale ning on olnud USA õigussüsteemi silmis tagaotsitav sellest ajast saadik. USA võimude väljaandmistaotlused Prantsusmaa, Šveitsi ja Poola võimudele pole tulemusi andnud.

Pärast 1977. aasta juhtumit on avalikkuse ette tulnud veel mitu naist, kes Polanskit vägistamises süüdistavad.

Polanski võitis 2003. aastal parima režissööri Oscari filmi eest "Pianist".

Mais heitis USA filmikunstide ja -teaduste akadeemia enda ridadest välja nii seksuaalkuritegudes süüdi mõistetud komöödianäitleja Bill Cosby kui ka filmirežissöör Roman Polanski. Akadeemia 91 aasta pikkuse ajaloo vältel on teadaolevalt heidetud sellest välja vaid neli inimest.