Suri Hollywoodi näitleja Tab Hunter

Tab Hunter sündis 11. juulil 1931. aastal New Yorgis. Tema sünninimi oli Arthur Andrew Kelm, kuid üsna pea hakkas noormees kasutama perekonnanimena ema neiupõlvenime Gelien, vahendas Independent.

15-aastasena liitus noormees USA armeega ja pärast kaht aastat teenistust leidis ta tööd tallimehena. Hunteri avastas sel perioodil niinimetatud uute annete otsija Dick Clayton, kes esitles noort Arthur Galieni peagi Hollywoodi agendile Henry Willsonile. Willson pakkus noormehele uueks esinejanimeks välja Tab Hunter ja rolli 1948. aastal linastunud filmis "The Lawless".

Näitleja kogus tuntust 1950ndate aastate filmides "Track of the Cat" (1955) "Battle Cry" (1955) ja "The Burning Hills" (1956) ning alustas karjääri lauljana. Carole Joyner ja Ric Cartey kirjutasid 1956. aastal loo "Young Love", mis plaadistamisest hoolimata menu ei saavutanud. Kui Tab Hunterile anti samuti võimalus lugu plaadistada, müüdi singlit kolme nädalaga üle miljoni eksemplari ning lugu jõudis neljaks nädalaks USA muusikatabeli tippu.

Hunteri lauljakarjäär ei olnud pikk, USA edetabelisse jõudis ta veel ainult kahe looga - "99 Ways" ja "(I'll Be With You In) Apple Blossom Time".

Näitlejana jätkas Hunter tänapäevani, osaledes elu lõpus mitmetes dokumentaalfilmides, nende hulgas Netflixi portreefilmis "Tab Hunter Confidential".

Hunter avaldas 2005. aastal raamatus "Tab Hunter Confidential: The Making of a Movie Star", et on homoseksuaal. Teda seostati "Psycho" näitleja Anthony Perkinsiga ja iluuisutaja "Robbie Robertsoniga", kuid esitles end avalikkuses näitleja Natalie Woodi kaaslasena. Oma hilisemal eluperioodil oli ta 35 aastat suhtes produtsent Allan Glaseriga.