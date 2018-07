Jüri Pootsmann kardab varbaid: need näevad imelikud välja

Eelmisel nädalal 24-aastaseks saanud Jüri tunnistas Vikerraadio saates "Owe Peterselli show", et ei oska kummalist hirmu seletada. "Miks sul on ämblikute foobia? Nad näevad hästi imelikud välja ja on vastikud. Mul on varvastega täpselt sama asi," püüdis ta siiski selgust tuua.

Pootsmann tõdes, et talle ei meeldi, kui inimesed käivad suvel varbavaheplätudega ning ise ta plätusid jalga ei pane. "Mulle ei meeldi jah, aga rannas ma ikkagi võtan varbad paljaks," tõdes ta. Samas ei mõista Pootsmann kedagi hukka, kes plätusid kannab. "Suvel ju tuleb tuulutada ennast," mõistis ta.

Pootsmann tõdes, et hirme on tal veel. "Enesekindlusest jääb vahepeal puudu ja lavanärv on siiani olemas," rääkis noor muusik.

Hoolimata sellest on Pootsmannil pea iga nädal esinemisi, lisaks mööduvad tema päevad intervjuusid andes ja muusikat kirjutades. "Mõttetööd peab ikkagi tegema igapäevaselt," kirjeldas ta muusiku ametit.

Hiljuti toimus Eestis ka Universali korraldatud muusikakirjutajate laager, kus Pootsmann osales. Laager oli edukas ning muusiku sõnul sündis sealt nii mõndagi uut. "Meil läks laulukirjutajate laagris väga hästi," ütles Pootsmann, kes loodab uut materjali veel selle aastanumbri sees välja anda.

Muusikast vabal ajal pühendub Pottsmann spordile ja reisib. Eriliseks lemmikkohaks on talle Berliin, kus on paljud tema sõbrad. "Tore on minna kohta, kus keegi ootab. Sa ei pea üksi olema. Ma olen seal küll palju käinud, aga ikka alati on palju uut seal avastada," põhjendas ta.

Pootsmann soovitab minna Berliinis loomaaeda, sõita metrooga ja minna baari. "See õhkkond on nii teine kui siin või üldse mujal maailmas. See on nii vaba," ütles ta.