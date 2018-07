Jõekääru suvelaager Torontos: Eesti tants

Jõekääru on Toronto külje all asuv suvelaager, kus antakse üle maailma kokku tulnud ja mistahes eesti keele oskusega lastele võimalus arendada oma keeleoskust, osaleda pärimusmuusika-, käsitöö-, tantsu- ja sporditundides ning elada ja mängida looduses.

Jõekäärul on välja kujunenud tükike Eestit, mida 1952. aastast alates on toetanud ja arendanud Jõekääru suvekodu selts (varasemalt Toronto Eesti naisselts). Suvekodu tegevus on rajatud tervisliku eluviisi põhimõtetel sportlikule mängule koos eesti keele, laulu ja rahvatantsu õppimisega.

Jõekääru vaim elab lastes endis ja on nendega koos läinud kaasa koju selle teadmise ja tundega, et nad on saanud nautida loodust, teha sporti ja mängida toredas suvekodus.

"Eesti tantsib" projekt ootab osalema ja EV100-le tantsulisi kingitusi tegema kõiki huvilisi. Vaata lähemalt err.ee/eestitantsib!