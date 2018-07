ETV ekraanile jõuab taas briti põnevussari "Öine administraator"

2016. aastal Eurovisioonil Eestit esindanud Jüri Pootsmann avaldas, et tema viimane koht poolfinaalis on eestlastel siiani hinges.

Tuhanded inimesed said nautida YouTube'is täispikka mängufilmi "Khali the Killer" enne, kui linateose levitaja viga märkas.

Jonathan Pine (Tom Hiddleston) töötab ühes Kairo hotellis öise administraatorina. Sündmused hakkavad arenema pärast seda, kui temalt palub abi kohaliku gangsteri armsam Sophie (Aure Atika), kes on saanud jälile tohutule relvatehingule, millega on seotud Inglise miljardär Richard Onslow Roper (Hugh Laurie). Sophie jõuab anda info Pine'ile enne, kui ta tapetakse. Pine põgeneb Šveitsi, kuid mõni aasta hiljem värbab Briti luure ta Roperi järele spioneerima. Kättemaksujanust ajendatuna imbubki Pine Roperi lähikonda. Hargneb väga ohtlik luuremäng täis pettust ja intriige. Sari on võitnud kolm Kuldgloobust ja mitu Emmyt.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel