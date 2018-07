2016. aastal Eurovisioonil Eestit esindanud Jüri Pootsmann avaldas, et tema viimane koht poolfinaalis on eestlastel siiani hinges.

Möödunud aastal algatas kodumaine jäätisetootja Balbiino uue traditsiooni: tähistamaks Eesti jäätiselegendi Evald Rooma ehk Onu Eskimo sünnipäeva, on 6. juuli alati Eesti jäätise päev. Päeva eesmärk on tõsta esile Eesti jäätisevalmistamise traditsioone ja hoida elus mälestust Onu Eskimost kui ettevõtlikust mehest, kes pani aluse Eesti jäätisetööstusele.

Tuhanded inimesed said nautida YouTube'is täispikka mängufilmi "Khali the Killer" enne, kui linateose levitaja viga märkas.

