Elvis Costello tühistas tervise tõttu oma Euroopa-turnee

Muusik käis noa all juba mais, kuid otsustas esialgu siiski jätkata kontsertide andmist, kirjutab BBC.

"Pean leppima tõsiasjaga, et jõu taastumiseks kulub rohkem aega, kui oleksin ise soovinud," tõdes Costello ametlikus teadaandes, kus avaldas, et ei astu siiski nii pea veel lavale.

63-aastase muusiku tuntuimad palad on "Oliver's Army", "Shipbuilding" ja "I Can't Stand Up For Falling Down". Teda on nimetatud üheks mõjukaimaks ja viljakaimaks artistiks 1970. aastate pungi ja new wave'i ajastust.

Costello on teinud koostööd Paul McCartney, Green Day ja Burt Bacharachiga ning on kandideerinud Oscarile laulu eest "The Scarlet Tide", mis pärineb filmist "Külmale mäele", peaosas näitlejanna Nicole Kidmaniga.

Mehe 31. stuudioalbum peaks ilmuma oktoobris.