Priit Pajusaare karjääri pöördepunktiks sai "Kaelakee hääl"

"Kui see lugu ei oleks Eesti eelvoorust edasi pääsenud, siis oleks ilmselt kogu minu elu läinud hoopis teistmoodi," sõnas Pajusaar. "Võib-olla oleks ma kuskil muusikaõpetaja või mõne taidluskoori dirigent. Tänu "Kaelakee häälele" hakkas mul tööd tekkima. Kohe telliti näiteks laulupeole lugu ja on hiljem ka tellitud."



Pajusaar meenutas, et soovis Eurovisioonil osaleda juba sügaval nõukogude ajal. "Neljandas-viiendas klassis vaatasin Soome televisioonist Eurovisiooni ja enamus lugusid tundusid mulle jube nõmedad. Mäletan, et teatasin, et ükskord kirjutan Eurovisioonile palju parema loo kui kogu see jama siin kokku."



Esimest korda üritas Pajusaar eurolavale jõuda 1993. aastal, kui Eesti osales Eurovisioonil esimest korda. Ta rääkis, et naasis aasta alguses pikalt reisilt Keenias ja ei teadnud Eesti osalemissoovist midagi. Tuttavate soovitusel kirjutas ta kiiruga kokku pala "Laulumaa", mis jäi finaalis kaheksa Janika Sillamaa esitatud loo viimaseks. "Kombineerisin selle kiiruga oma malevalauludest ja uuest materjalist kokku. Oli üks igavesti keeruline laul küll," naeris Pajusaar.



Kuula Priit Pajusaare elu esimest eurolugu "Laulumaa" alates saate 2. minutist.