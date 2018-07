Eurovisiooni toimumine Iisraelis on löögi all mitmel põhjusel

Üks väga suur põhjus peitub EBU hirmus, et suurvõistluse Iisraelis korraldamine võib muutuda liialt poliitiliseks.

Praeguseks on laulukonkursile sobivaks paigaks pakutud Jeruusalemmas asuvaid kontserdihalle, kuid nii poliitiliste- kui ka turvamurede tõttu eelistavad mitmed artistid pigem kultuuriliselt vabameelsemat Tel Avivi.

EBU on kohtunud juba ka Iisraeli rahvusringhäälinguga IPBC ning esialgu kehtiva kokkuleppe kohaselt toimub 2019. aasta Eurovisiooni lauluvõistlus Iisraelis. Siiski pole endiselt veel paika pandud ei toimumiskuupäevi ega ka sobivat linna. Ametlikult on teatatud, et valitakse nelja linna vahel: Jeruusalemm, Tel Aviv, Haifa ja Eilat.

Mitmed riigid on juba teatanud, et kaaluvad hoolega, kas üldse osaleda võistlusel, kui see peaks toimuma Jeruusalemmas. Teiste hulgas on võistlust valmis boikoteerima Rootsi, Island ja Iirimaa. Viimane aeg otsustamiseks on septembri keskpaik, kui tuleb oma osalemisest teada anda.

Kuigi Iisraeli kultuuriminister teatas juba mais, et soovib järgmisel aastal lauluvõistlust näha just Jeruusalemmas, on ta praeguseks kinnitanud, et kaalutakse ka teisi võimalusi. Lisaks teiste riikide survele tuleb Iisraelil vastust anda ka juutidele, kes muretsevad, et laupäeval peetav suurvõistlus katkestab sabati.

Plagiaadikahtlus

Suur löök Nettale ja tema meeskonnale on paar päeva tagasi avalikuks saanud tõik, et plaadifirma Universal süüdistab eurovõidu toonud loo "Toy" autoreid plagiaadis. Väidetavalt sarnaneb laul liialt USA bändi White Stripes hitile "Seven Nation Army".

"Toy" kirjutanud Doron Medalie ja Stav Beger said Universal Music Groupilt hagihoiatuse autoriõiguste rikkumise eest.

Üks võimalikke lahendusi on see, et "Toy" õigused lähevad üle Universalile. Nii kaua, kui pole esitatud ametlikku süüdistust, pole Netta Eurovisioonivõit ohus. Küll aga kerkib see küsimus õhku siis, kui üks osalenud riikidest soovib Iisraeli diskvalifitseerimist väidetava plagieerimise tõttu. Praeguseks pole Iisraeli rahvusringhäälingule veel ühtegi taolist avaldust esitatud.