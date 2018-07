Galerii: Lõppesid "Klassikokkutuleku" kolmanda filmi võtted

"Klassikokkutulek 3: Ristiisad" võtetel osales kokku seitse beebinäitlejat, lisaks neile ka kaks nukk-näitlejat. Filmi tegevustik leiab aset peamiselt Ida-Virumaal.

"Imeväikesed lapsed ja loomad on kõige ettearvamatum faktor filmivõtete juures. Tuleb alati valmis olla ootamatusteks või kohandada ennast parasjagu lapse tujudele," rääkis René Vilbre. "Loomi saab dresseeerida. Näiteks naeratav koer Hugo allus kõigilie soovidele ideaalselt. 13-aastast Andrese poega Viktorit kehastav Marvin Inno oli kogu võttegrupi lemmik. Ootamatult rolli saanud poiss (eelmine osatäitja haigestus) hüppas paati ja tegi kohe ilma suurte eelnevate proovideta imekena esituse."

Teha nelja aastaga kolm täispikka filmi on õppetund, mida koolist ei saa, ütles Rene Vilbre ning lisas: "Sellest kogemusest saadav tarkus ja õppetund on tiimitunde tunnetamine ja usaldus. Filmi üksi ei tee, kui sul on selline meeskond ja näitlejad, kes mul läbi kolme filmi on olnud, saab selliseid kaelamurdvaid trikke ette võtta. Selle tiimiga teeks hea meelega veel üsna mitu filmi koos. Läbi kolme filmi on minu kõrval seisnud suurepärane operaator Mihkel Soe ja geniaalne kunstnik Anni Lindal ning nende kõikvõimsad meeskonnad (valgus-, kunsti-, kostüümi ja grimmiosakonnad). See on olnud kummaline ja üsna hullumeelne retk kõigi meie jaoks."

"Klassikokkutulek 3: Ristiisad" jõuab Eesti kinodesse 25. jaanuaril 2019.