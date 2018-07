Scarlett Johanssoni valimine transsoolise mehe rolli tekitas avalikkuses tugeva vastureaktsiooni

Filmi "Hing anumas" käsikiri kirjutati ümber selliselt, et see õigustaks Johanssoni tegelaskuju valge naisena, mis lõpuks näitas, et filmitegijad teadsid probleemist, kuid ei pidanud seda piisavalt oluliseks, et sellega korralikult tegeleda. "Rub & Tug" süvendab poleemikat veelgi, sest Johansson kui tuntud mittesuguvahetanud naine pannakse esindama transsoolise mehe kogemust, selle asemel, et otsida rolli päris transsooline mees. Probleemi süvendavad ka asjaolud, et filmis kavatsetakse Gillile viidata kui naisele ja mitte Gilli enda eelistuse järgi kui mehele. Samuti kasutatakse tema eelmist nime Gill, vahendab Vox.

Kuigi Hollywoodi marginaliseerunud kogukondade võimalusi ja esindatust käsitlevad vestlused on viimastel aastatel muutunud sagedasemaks ja avatumaks, on nende alaesindatuse asjaolu võimaldanud filmitegijatel jätkuvalt õigustada oma valikuid kas põhimõtteliste narratiivimuutustega, nagu "Hing anumas" puhul, või viitamisega varasematele pretsedentidele samalaadsete rollivaliku praktikatele.

"Rub & Tugi" uudisele järgnenud vastureaktsioon sotsiaalmeedias oli kiire ja häälekas.

Wen cis women play trans men you are reducing the existential experience of a trans man as playing dress up. cis people cannot tell trans stories- don't have the range. If they did, they would empathize with the reality of how problematic, dismissive and fetishizing this is. — IAM (@IndyaMoore) July 4, 2018

Actors who are trans never even get to audition FOR ANYTHING OTHER THAN ROLES OF TRANS CHARACTERS. THATS THE REAL ISSUE. WE CANT EVEN GET IN THE ROOM. Cast actors WHO ARE TRANS as NON TRANS CHARACTERS. I DARE YOU #RupertSanders @NewRegency #ScarlettJohansson https://t.co/RkrW8MeGcG — Jamie Clayton (@MsJamieClayton) July 4, 2018

Vastukaja tegi veel hullemaks Johanssoni enda vastus, mille edastas tema esindaja. "Öelge neile, et nad võivad pöörduda kommentaari saamiseks Jeffrey Tambori, Jared Leto ja Felicity Huffmani poole."

Tambor, Leto ja Huffman on kõik transsoolise rolli mänginud mittesuguvahetanud näitlejad. Tambor mängis Amazoni originaalsarjas "Transparent", Leto 2013. aasta filmis "Elujanu" ja Huffman 2005. aastal filmis "Transamerica". Teisisõnu, Johanssoni vastus on rohkem vabandus: kui kõik teised seda teevad, võin ka mina seda teha.