Azealia Banks andis välja uue singli "Treasure Island"

New Yorgis tegutsev räppar Azealia Banks jagas sotsiaalmeedias singlit "Treasure Island", mis on järjekorras teine tema uuelt mixtape'ilt "Fantasea II". Banks jagas ka albumi kaanekujundust, mis viitab 2012. aastal ilmunud mixtape'i "Fantasea" omale.

Kuigi "Fantasea II" ei ole veel ametlikku väljaandmiskuupäeva saanud, jagas Banks albumi lugude loendit juba veebruaris, kust võis näha, et teiste hulgas teevad albumil kaasa ka näiteks Mel B ja Busta Rhymes. Eelmisel kuul teatas räppar, et plaanib koostööd ka Grimes'iga, kuigi pole selge, kas just "Fantasea II" albumil, vahendas The Fader.