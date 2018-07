Tallinnas algasid Keskaja päevad

Keskaja päevad said avapaugu Viru väravate juurest, kust algas traditsiooniline rongkäik, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ajaloolase Jüri Kuuskemaa sõnul on keskaja päevi vaja tähistada, kuna siis toimus Tallinna linna esimene õitseng.

"Tallinna esimene suur õitseng oli ikkagi hansaajal, ütleme umbes 1360 kuni 1558, mil algas hukatuslik Liivimaa sõda ja suur osa Tallinna ehituspärandist on ka sellest ajast," rääkis Kuuskemaa.

Niguliste mäel asuval Keskaja külas saavad kõik huvilised osaleda erinevates keskaegsetes õpitubades ja meistrikodades. Huvilisi aga napib.

"Täna on olnud suhteliselt leige huvi, et minu sihtgrupp on tegelikult rohkem eestlased ja turist pigem teeb pilti ja läheb mööda, aga on olnud päris eredaid hetki," ütles käsitöömeister Daniel.

Siiski olid just turistid need, kes käsitöö praktikast huvitusid.

Laupäeval oodatakse kõiki jälgima Niguliste mäel toimuvat mõõgavõitlejate turniiri. Keskaja päevad lõppevad pühapäeval.