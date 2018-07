Raadio 2 DJ-kool. Lauri Täht skrätšib

Üks esimestest elementidest, mis inimestel DJ-dega seoses meelde tuleb, on skrätšimine. See on omamoodi kunst, mida igaüks ei valda, kuigi võiks. Õigesti skrätšides on oht, et tehnika võib lausa terveks jääda ja ei plaadis ega eelarves ei haiguta auk. Kuidas asi käib? Lauri Täht näitab.