Internetiraadiod meelitavad kuulajaid alternatiivsemate palade ja jututeemadega

Tänaseks on Eestis ligikaudu 25 aktiivset raadiojaama. Lisaks sagedusel kuulamisele pakuvad pea kõik jaamad võimalust kuulata eetrit ja saateid veebis, kasutades selleks arvutit või nutiseadet.

Ainult veebis kuulatavaid raadiojaamasid on kaks: Kohviraadio ja IDA raadio. Tegemist on mittetulundusühingutega, mille eesmärgiks on pakkuda kuulajaskonnale alternatiivmuusika- ja jutusaateid. Antud raadiojaamad põhinevad erakapitalil ning toetustel, mis tähendab, et reklaami osakaal puudub.

Raadio 2 peatoimetaja Kristo Rajasaare ei usu, et veebiraadiote populaarsus veel nii pea FM-raadiote kuulajaskonna üle lööb. "Netiraadiod põhinevad peamiselt entusiasmil, seda kommertsalustel on väga raske üleval pidada," sõnas ta ja kinnitas, et Raadio 2'l on selle üle väga hea meel, sest tihti on nad sealt saanud endale tulevasi saatejuhte.

IDA raadio üks algatajaid ja eestvedajaid Natalie Mets on kindel, et loodud platvormiga pakuvad nad võimalust muusika austajatele, kelle maitsed varieeruvad seinast seina. "Meil on üle 130 saatejuhi, mis nii väikese riigi kohta on väga suur number," nentis ta ja tõi välja, et nende saatejuhid ei ole kõik professionaalsed DJ'd. "Me püüame meelitada üha rohkem muljetavaldavate muusikakogudega täiesti teiste elualade spetsialiste."