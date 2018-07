Homme tähistatakse Eesti jäätise päeva

2016. aastal Eurovisioonil Eestit esindanud Jüri Pootsmann avaldas, et tema viimane koht poolfinaalis on eestlastel siiani hinges.

Möödunud aastal algatas kodumaine jäätisetootja Balbiino uue traditsiooni: tähistamaks Eesti jäätiselegendi Evald Rooma ehk Onu Eskimo sünnipäeva, on 6. juuli alati Eesti jäätise päev. Päeva eesmärk on tõsta esile Eesti jäätisevalmistamise traditsioone ja hoida elus mälestust Onu Eskimost kui ettevõtlikust mehest, kes pani aluse Eesti jäätisetööstusele.

Nõukogude okupatsioonivõimu tõttu oli Onu Eskimo sunnitud oma jäätiseäri lõpetama, kuid 1987. aastal alustas ta elu sisse puhumist oma jäätiseettevõttele Eskimo, tehes seda kohe, kui võimud mingitki ettevõtlust võimaldama hakkasid. Oma legendaarsed Eskimo jäätiste retseptid pärandas Evald Rooma kodumaisele jäätisetootjale Balbiinole, kes valmistab nende järgi praegugi populaarset jäätisesarja Onu Eskimo. Samuti on Balbiino jäätisemuuseumis hoiul Eesti esimesed jäätisetootmise masinad, millega Evald Rooma tööd alustas. Balbiino kutsub homme kõiki tähistama Eesti jäätise päeva: Tee foto, millel naudid üksi või koos sõpradega Eesti jäätist, ja postita see oma sotsiaalmeediakontole, kasutades viidet #eestijäätis.

