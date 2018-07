Võru pärimustantsufestival toob kokku 400 tantsijat ja pillimeest üle maailma

Kõige kaugemad tulijad on Hiinast, Lõuna-Koreast, Usbekist ja Austriast, lisaks 17 rühma Eestist. Traditsiooniliselt saab nii festivalil esineja kui külaline tantsukontsertide kõrval osaleda simmanitel, töötubades, tantsuorienteerumises ja õppida erinevate rahvaste tantse.

"Seda aastat iseloomustab väga kaugete külaliste osalus," ütles festivali üks eestvedajaid Tiia Must. Hiinast on kohale tulnud folkloorirühm Yunnan Jin Xiaofeng Art Troupe. "Tegu on rahvusvaheliselt tuntud elukutseliste ansambliga, kes tutvustab oma piirkonna, Yunnani provintsi folkloori," tutvustas Must.

Lõuna-Austriast pärit Villachi linna tantsurühm tähistas mullu oma 50. tegutsemisaastat ja tutvustab oma kandi tantse ka Võrus. Lisaks tantsukultuuri tutvustamisele pakuvad väliskülalised reedest pühapäevani ka oma rahvusköögi hõrgutisi ning tutvustavad toidukultuuritraditsioone.

Selle aasta festival kannab nime "Teppo timm ja polka samm". Neljal päeval toimuvatel kontsertidel ja ühistantsimistel tutvustatakse erinevaid polkasid.

Festivali üheks tähtsündmuseks on aga laupäeval juba 30. korda peetav August Teppo nimeline lõõtsa võistumängimine ning reedene lõõtsateemaline konverents. Laupäeval saab nautida kodukohvikute päeval mitmel pool linnas vaid sel päeval avatud õue- ja kodukohvikuid.