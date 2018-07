"Omamoodi sümboolne on see, et jäälõhkuja murrab teed jäises vees ning meie ansambli nimi on Svjata Vatra, mis tõlgituna tähendab püha tuld," ütles Svjata Vatra solist Ruslan Trochynskyi. "Kordagi ei tekkinud mõtet, et kas ja kuidas seda teoks teha, alati leiab lahenduse."

Svjata Vatra on Eesti-Ukraina folk- ja rokkmuusikat mängiv ansambel. Nende esituses saab kuulda temperamentset Ukraina trombooni, mis justkui sulab kokku Eesti torupillide meloodiatega, moodustades tulise põhjamaade ja slaavi energia.

Kõiki neid, kellel on enda alus olemas, kutsuvad korraldajad ka mereparaadile, mis eelneb kontserdile. Mereparaadiga liitumiseks tuleb oma alus registreerida Tallinna merepäevade veebilehel. Piletiga alused väljuvad Vanasadamast, Lennusadamast ning Haven Kakumäe jahisadamast.

Tallinna merepäevad toimuvad 13. kuni 15. juulini Vanasadamas, Lennusadamas, Noblessneri sadamas ja Haven Kakumäe jahisadamas.

Tormise ilma korral toimub Svjata Vatra kontsert Vanasadamas kruiisikai ääres.