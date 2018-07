Sony postitas kogemata Youtube'i treileri asemel täispikkuses filmi

Tuhanded inimesed said nautida YouTube'is täispikka mängufilmi "Khali the Killer" enne, kui linateoses levitaja viga märkas.

Sony Pictures Entertainment laadis filmis videojagamiskeskkonda üles tutvustava treileri sildi all, kirjutab BBC.

"Khali the Killer" jõudis täispikas versioonis üleval olla kuus tundi ning võimalus selle vaatamisest levis üle interneti.

Esimene uudistekanal, mis apsakast teatas, oli CBR.com, nimetades eksimust "eepiliseks veaks". Sotsiaalmeedia on samuti täis pilavaid kommentaare.

Sony pole juhtumit ise veel kommenteerinud.

Väikese eelarvega "Khali the Killer" on siiani küllaltki vähe tähelepanu pälvinud. Film on linastunud juba mõnel pool Euroopas ja filmifestivalidel. USA kinoekraanile peaks lisatoes jõudma augusti lõpul.

See asjaolu on äratanud ka kahtlusi, et võib-olla oli tegemist tahtliku eksimusega, et filmile laiemat kõlapinda anda. Samas pole tegemist esimese korraga, kui Sony on samalaadse vea teinud. 2014. aastal postitas ettevõte "The Amazing Spider-Man 2" täispikkuses oma Lõuna-Korea YouTube'i kontole.

"Khali the Killeri" režissöör Jon Matthews on ise Twitteris teada andnud, et oli nii direktori, stsenaristi, toimetaja kui ka produtsendi rollis, kuid ometi oleks pidanud enda kanda võtma ka treileri üles laadimise vastutuse.