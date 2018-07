20-aastane räppar SIP€LGA 14: peaks tööle minema, muidu passin lihtsalt päevad läbi kodus

SIP€LGA 14​ kinnitas Raadio 2 "Suvehommikus", et oma räpiprojekti edu ei osanud ta ette näha. "Kuulsus saabus tasa ja targu, mul oli aeg harjuda selle olukorraga," ütles ta ja lisas, et sõbrad ei ole temasse seetõttu kuidagi teisi suhtuma hakanud, nende jaoks on ta ikka samasugune naljamees. "Ega ma ise ei oskaks ka end kuidagi paremini kirjeldada, kui et tõsiseid hetki mul eriti palju ei ole."

"Põhimõtteliselt saaksin ma end kontsertidega sel suvel täiesti ära elatada, aga peaks tööle minema, sest muidu ma passin lihtsalt päevad läbi kodus, kus on väga-väga igav," sõnas ta ja nentis, et algul talle meeldis selline eluviis, kuna sai magama minna ja ärgata just siis, kui tuju tuli, aga lõpuks see nüristab tema sõnul ära. "Mul on vaja rutiini, sellepärast otsingi tööd, sügisel tahan ka kaitseväkke minna, sest praegu on minu ainuke tegevus kontserdid, arvutimängude mängimine ja õues käimine."

Eesti mõminaräpis on SIP€LGA 14​ arvates nii väga häid kui ka väga halbu tegijaid. "Üks parimaid ja edukamaid on Nublu, kuid kui ta kuulsaks sai, siis mul oli kadedus sees, ma nägin teda rivaalina ja kritiseerisin natuke, aga kui aeg on edasi läinud, siis ma mõtlesin, et tema teeb oma asja, mina oma asja," tõdes ta ja mainis, et tegelikult teeb Nublu ikkagi ägedat muusikat.

"Kui tal tuli Reketiga lugu "Mina ka" välja, siis see ei meeldinud mulle väga, sest see kõlas nagu kõik tema eelmised lood," tunnistas ta, mõistes, et tegelikult teeb tema ise sama asja. "Trap ongi selline, et ega laulud ei erine üksteisest väga," leidis ta ja kinnitas, et tema lemmiklooks Nulbu repertuaarist on "Muruniitmise lauluke".

Sel suvel ilmub Legendaarne plaadifirma alt ka SIP€LGA 14​ debüütalbum. "Kui see ei ilmu, siis ma lähen Eestist ära ja ei näita oma nägu enam siia," kinnitas artist ise.

Kuula SIP€LGA 14 EP-d "Xan Andreas":