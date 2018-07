Galerii: Ameerika luksusautod Tallinnas

2016. aastal Eurovisioonil Eestit esindanud Jüri Pootsmann avaldas, et tema viimane koht poolfinaalis on eestlastel siiani hinges.

Star Warsi 1999. aasta episoodis "Star Wars: Osa I – Nähtamatu oht" kohmakat, kuid heatahtlikku Jar Jar Binksi mänginud Ahmed Best viitas sotsiaalmeedias, et rolliga kaasnenud negatiivne tagasiside pani ta enesetappu kaaluma.

Uus Ford F-150 Platinium 2018, mis on Eesti esimene omalaadne luksusmudel ning Põhja-Ameerika enimmüüdud kastiauto; uus Dodge Durango R/T 2018, mis on Eestis esimene 2018. aasta Black Edition mudel võimsa Hemi 5,7 V8 mootoriga; uus Dodge Challenger SRT Hellcat, mis on oma 717 hobujõuga üks maailma võimsamaid seeriatootmises olevaid autosid; mitmed teised vanad ja stiilsed Ameerika autod.

