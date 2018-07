"Klassikokkutuleku" võtteplatsil tuleb hakkama saada nelja imiku ja hobusekartliku näitlejaga

"Siin sünnib selliseid asju, et hoia ja keela," rääkis näitlejanna Kadri Rämmeld "Ringvaatele. "See on päris pöörane."

Filmi režissööri René Vilbre sõnul on lapsed ja loomad võtteplatsil kõige hullemad asjad üldse. Siiski tuleb just selles osas tegemist teha imikutega, kuna keskseks sündmuseks on lapse ristimispidu.

Võtteplatsil on pidevalt kaks kuue kuu vanust titat ning sageli ka nende kaks dublanti ehk hakkama tuleb saada nelja pisipõnniga.

Lisaks muudele viperustele tuleb tegeleda ka näitleja Ago Andersoni hirmuga hobuste ees. Kui algul lubati tuua kohale väike poni, siis paraku keeldus viimane Andersoni selga võtmast, nii et leppida tuli veidi suurema isendiga.