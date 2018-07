Spotify hakkas kasutajatele Drake'i liigse reklaamimise hüvitamiseks raha tagasi maksma

Kanada räppari Drake'i duubelalbum "Scorpion" tuli välja möödunud reedel, misjärel pani muusika voogedastuskanal Spotify Drake'i näo kõigi avalehel olevate esitusloendite kuvapildiks, millest mõned isegi ei sisaldanud Drake'i muusikat. Nüüd teatasid mõned kasutajad, et Spotify on selle kohta kaebuste esitamise järel kahju neile hüvitanud.

Mitmetele Spotify kasutajatele ei sobinud, et nende väidetavalt reklaamivabadesse kontodesse on tekkinud taoline reklaam. Veebikeskkonna Reddit kasutaja Schwagschwag esitas selle kohta kaebuse, mispeale Spotify tagastas talle pärast klienditeenindusega suhtlemist ühe kuu tasu suuruse summa. Teised kasutajad märkisid, et nemad olid samuti saanud tagasi kas ühe kuutasu suuruse summa või ettemakse, vahendab Stereogum.

See oli esimene kord, kui üks artist on ühel päeval niimoodi üle võtnud mitu Spotify esitusloendit. "Scorpion" purustas nädalase voogesitusrekordi kõigest kolme päevaga ja albumil on nüüd kokku 435 miljonit voogesituskorda. Prognoositakse, et "Scorpion" võib USA-s nädala lõpuks kokku saada üle 700 miljoni voogesituskorra.

what's cool about streaming music is it offers infinitely more choices than homogeneous radio playlists pic.twitter.com/nSc3RfCn2V — Al Shipley (@alshipley) June 29, 2018

Drake'il on ka 19 miljoni dollari suurune leping Apple Musicuga.